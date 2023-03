Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, stanno ancora insieme. Nessuna crisi, né rottura. La notizia di un rapporto incrinato tra i due, lanciata alcuni giorni fa dal settimanale Chi, era rimbalzata a gran velocità sui rotocalchi di gossip e su numerosi siti, complice l’assenza dai social di foto che ritraessero il cantautore e la fidanzata insieme. A smentire l’indiscrezione lo stesso artista che ieri, in occasione del compleanno di Jacqueline, ha pubblicato su Instagram quattro scatti in sua compagnia. A corredo delle immagini, la dedica attraverso i versi di Amare, brano del suo quinto album in studio, Alba: “Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda”. Una promessa d’amore con cui ha messo a tacere le voci che, ormai, si rincorrevano senza sosta sul web.

CHI È JACQUELINE LUNA DI GIACOMO E L’AMORE CON ULTIMO – Niccolò Moriconi (questo il vero nome dell’artista) e Jacqueline Luna Di Giacomo si sono innamorati nel 2020 e hanno spesso preferito tenere lontano dai riflettori la loro vita privata. Le immagini di lei che canta e balla ai concerti negli stadi di Ultimo, durante il tour estivo del 2022, sono comunque diventate virali. Nonostante sia la figlia di un volto molto conosciuto nella tv italiana (nata dall’amore di Heather Parisi con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo) Jacqueline, 23 anni, è estranea al mondo dello spettacolo e, oggi, vive tra Roma e Los Angeles. Ha sempre scelto, inoltre, di evitare le luci della ribalta tanto che, in passato, si è esposta sui social chiedendo privacy e rispetto riguardo al delicato rapporto con la madre.