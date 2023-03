Giallo, rosso, blu, arancio. E’ il colore del pericoloso drink casalingo che riempie le taniche di ragazzi e ragazze americani. Si chiama Borg ed è un pericoloso intruglio ‘fai da te’ che spopola su TikTok a suon di tutorial e slogan. Composto da alcol, aromi ed elettroliti ha già spedito in ospedale 28 studenti dell’università del Massachusetts. E così è scattato l’allarme: quella bevanda che sta facendo il giro dei party e si carica in auto come fosse un banale fustino di detersivo liquido è ad alto rischio. I ragazzi dell’ateneo americano sono stati infatti ricoverati per intossicazione da alcol. Tutti erano stati visti trasportare i grossi recipienti di plastica contenenti il Borg. Acronimo di “blackout rage gallon”, soprannominato il “drink del blackout”, si prepara scegliendo fra tre ingredienti di base le dosi e le tipologie di superalcolici preferiti. Il fatto che contenga anche una componente elettrolitica, ovvero di sostanze energetiche che difficilmente mancano nel borsone degli sportivi per compensare la perdita di sali minerali, la fa erroneamente considerare dai ragazzi ‘salutare’.

Non solo. L’illusione di sentire sempre meno la necessità di bere acqua e quindi di idratarsi, nonostante l’importante quantità di alcol presente nel drink, crea una mancanza di controllo sulle quantità di alcol ingerite. “Gli aromi e anche la caffeina possono mascherare alcuni degli effetti dell’alcol e così non ti rendi conto di quanto hai bevuto”, spiega George F. Koob, direttore del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism all’emittente televisiva Abc.

Ma su TikTok proseguono i tutorial, ormai virali, da parte di giovani che trovano fantastico e divertente il fatto di poter scegliere in libertà cosa metterci dentro: oggi Borg con vodka? Di che colore lo facciamo? Sono ragazze composte in camicetta a preparalo, o ragazzi con cappellino da baseball che bevono direttamente dalla tanica. Alcuni postano video di party in spiaggia dove fra ombrelloni e creme solari il Borg, la bevanda dell’alchimista casalingo, si potrebbe definire, è immancabile. “Make and enjoy Borg”, si legge.