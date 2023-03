A due settimane dal naufragio di Cutro, la Guardia Costiera ha salvato, nelle ultime ore, oltre 1200 migranti. E ha diffuso un video in cui si vede un barcone in balia delle onde. I soccorsi delle due imbarcazioni intercettate ieri a oltre 100 miglia “al traverso della cose di Roccella Ionica”, in acque Sar Italiane, sono andati avanti per ore. Il salvataggio, reso complesso a causa dei barconi sovraccarichi di migranti e delle condizioni meteo marine sfavorevoli, si sta concludendo in queste ore. A coordinare le operazioni in mare è Nave Dattilo della Guardia Costiera che ha recuperato tutti e 500 i migranti presenti su una delle due imbarcazioni. Le 379 persone a bordo del secondo barcone sono già state tratte in salvo e poi trasferite a bordo della Nave Sirio della Marina Militare che si sta dirigendo ad Augusta. Il barcone intercettato ieri a circa 60 miglia al traverso di Crotone è stato invece soccorso, nella notte, da due motovedette Sar della Guardia Costiera e da un mezzo della guardia di finanza. I 487 migranti sono stati tutti tratti in salvo e sbarcati nel porto di Crotone