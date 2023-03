Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza commenta la disastrosa conferenza stampa del Governo a Cutro:“Tajani era talmente basito che sembrava uno dei peluche che hanno tirato loro. Salvini ha passato tutto il tempo sul cellulare a chattare. E vi ricordo che è quello che vuole vietare il cellulare nelle scuole perché distrae. Piantedosi devo dire era un po’ defilato perché continuava a ripensare allo striscione che i tifosi del Bayern Monaco. gli hanno dedicato mercoledì sera perché vuol bloccare le trasferte dei tifosi tedeschi in Italia. E poi c’era lei: il signor presidente del Consiglio che, dopo aver visto tante conferenze impeccabili di Draghi, deve aver pensato: faccio una cosa più mia zero luci, mettiamo un tavolo davanti a una taverna, zero testi, improvviso tutto ed è venuta fuori una specie di puntata del processo di Biscardi“

