Tensione a Napoli tra alcuni gruppi di disoccupati organizzati e forze dell’ordine in piazza Municipio durante la manifestazione in difesa del Reddito di cittadinanza dopo le modifiche decise dal governo Meloni. Circa cento persone, aderenti a diversi gruppi come “7 Novembre” e “Cantiere 167 Scampia”, si sono date appuntamento davanti alla sede del Comune di Napoli, manifestando all’urlo di “vergogna, vergogna” e “lavoro e niente più”, provando anche a entrare all’interno del municipio. La polizia le ha respinte anche con l’uso di manganelli.