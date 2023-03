Semaglutide, la puntura per dimagrire usata da Elon Musk è un farmaco per il diabete. Ed è introvabile in farmacia per chi ne ha davvero bisogno

La nuova star delle celebrities hollywoodiane, ma anche di Elon Musk, si chiama semaglutide e faciliterebbe il dimagrimento in modo addirittura miracoloso, come annunciano anche le piattaforme social. A essere esaltato è un farmaco basato sulla semaglutide, che su Tik Tok ha accumulato ben 600.000 visualizzazioni. In realtà si tratta di un medicinale nato per combattere il diabete di tipo 2, usato in modo improprio per buttare giù qualche chilo in una pericolosa operazione di estetica fai-da-te. Una corretta informazione è dunque cruciale su questo tema, anche se per fortuna in Italia il medicinale non è di libera vendita – è reperibile in farmacia su ordinazione con presentazione della ricetta medica, mentre negli Usa e in Australia è più facile procurarselo, con il risultato che è quasi introvabile.