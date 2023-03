“Gli uomini non vogliono una storia seria con me perché sono una pornostar”. Lo sfogo della giovane e avvenente Billie Beever è servito. Bionda, occhi azzurri, formosa, eppure la detestano. Il destino di una delle creator di OnlyFans più affermate in Australia sembra infatti quello di essere apprezzata nel lavoro ma allontanata nella, e dalla, vita reale. “Mi dicono di divertirsi con me, che sono la donna ideale, ma poi quando cerco di avere una relazione seria, ecco che non possono star con me a causa del mio lavoro”. L’ostracismo nei confronti della Beever tocca vette di crudeltà francamente incomprensibili, perché alcuni proprio sembrano rifiutare le sue avances romantiche e le dicono che in assoluto “non sarà mai una moglie”. Nel video pubblicato sui social la ragazza, che è una mamma single, esprime la sua frustrazione per le difficoltà di trovare un compagno di vita. “Ho scoperto il motivo per cui gli uomini non possono uscire con me. Dicono che non possono avere una relazione con me a causa della mia storia e del mio passato. Abbiamo tutti un passato l’unica differenza è che il mio è stato filmato da una videocamera”. Il messaggio pubblicato sui social dell’attivissima ragazza è stato visto da oltre 22mila persone e sono stati tanti i commentatori che si sono ovviamente sdilinquiti in complimenti e offerte. Eppure Billie continua a ribadire: se vogliono fare sesso va bene, altrimenti si vergognano di me. “Uno degli uomini con cui sono uscita mi ha detto. Con te ci si diverte, ma nessuno vorrebbe vedere la propria compagna che viene scopata su internet”. Billie lavora nel campo hard da quando aveva 18 anni ed oggi è in rampa di lancio su Onlyfans. Di recente durante il programma Nude Next Door, della Abc, ha parlato della sua carriera: “Mi sono sempre detta che nessuno mi avrebbe mai amato per quello che faccio. Sono stata svergognata e derisa tante volte nel corso degli anni, eppure non sono una persona cattiva. Non mi vergogno di quello che faccio per vivere”. Nelle Instagram Stories la Beever ha appena caricato un video dove spiega che da quando ha fatto l’annuncio ha ricevuto 60 richieste di appuntamento all’ora. Chissà, magari, nel mucchio, qualcuno sarà l’uomo giusto.