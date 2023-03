Giorni non certo “di magra” per il gossip. Tra un Eros Ramazzotti che ha trovato un nuovo amore e Ultimo che, stando a Chi, ha chiuso la storia con Jaqueline Luna Di Giacomo (non si sa chi dei due abbia detto addio all’altro o se sia stata una decisione di comune accordo), ecco che arriva anche Iker Casillas. L’ex portiere de Real Madrid non aveva dato notizie di sé sul fronte gossiparo dalla fine del suo matrimonio con Sara Carbonero. Ora la news: avrebbe una relazione con la conduttrice di InterTv Eva Gini. Chi lo dice? Alcune pagine di gossip spagnoli basandosi stories Instagram, in realtà non proprio chiarissime, postata da Gini: il cielo di Madrid con i cuori dei colori del Real, un ristorante molto amato da Casillas… Insomma, indizi. Sarà amore?

