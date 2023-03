Qualche momento di tensione in via Cagni a Milano, tra polizia e migranti in coda per la richiesta di asilo. Nella tarda serata di domenica, come succede da settimane, molte persone si sono ammassate alle transenne per cercare di guadagnare un posto nella coda di quelli che potranno aspettare l’apertura degli uffici al lunedì mattina, in modo da poter ricevere appuntamento per iniziare la pratica. A differenza delle settimane precedenti, la Questura questa volta ha raddoppiato il numero di persone ammesse nella serata di domenica e, invece di tenerle tutta la notte ad aspettare, le ha fatte subito entrare per poter prendere appuntamento.