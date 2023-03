Nunzia De Girolamo si è raccontata in una lunga intervista al Messaggero, a cominciare dall’esperienza in politica: “È stata durissima. Ero una giovane donna, meridionale e berlusconiana, e quindi i pregiudizi si sprecavano. In tv, con questi precedenti, all’inizio ho trovato un muro: tanti pensavano che se avessero soltanto parlato con me si sarebbero in qualche modo schierati politicamente. La svolta c’è stata con Ballando (con le Stelle, il programma di RaiUno al quale ha partecipato come concorrente). Lì mi sono mostrata per quello che sono: una persona normale”. Su una cosa però non ha dubbi: “È più facile stare in tv. La politica è molto piu cattiva del piccolo schermo“. La conduttrice di Ciao Maschio, su RaiUno, parla anche della propria vita privata e del rapporto col marito, Francesco Boccia: “Agli inizi della nostra storia lui era un uomo libero, molto legato al modello libertino incarnato da Franco Califano, suo mito e suo amico carissimo. Io ero insicura e vedevo il pericolo ovunque, oggi no. Al primo posto per entrambi c’è la famiglia. Comunque all’inizio della nostra storia lui si distraeva, questo è sicuro“. De Girolamo risponde a una delle domande che lei stessa fa ai suoi ospiti di Ciao Maschio, ovvero il suo sogno erotico: “Farlo in pubblico, in una spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti” e poi, su eventuali attrazioni per una donna, aggiunge: “Sono molto etero ma tutto può succedere, chi lo sa? Io ho avances dagli uomini ma anche da tante donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c’era scritto che io sono il suo ideale di donna. E ho anche tanti feticisti dei piedi che farebbero di tutto per me, anche se ho un 42 non proprio da Cenerentola”. Non si sottrae alla domanda sui guadagni, meglio la tv o il Parlamento? “Non lo so, onestamente. So risparmiare ma ho un pessimo rapporto con i soldi, le banche, gli estratti conto. A occhio finora non ho guadagnato in tv, come quando ero parlamentare”.