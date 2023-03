Chris Rock torna a parlare dello schiaffo ricevuto da Will Smith durante la cerimonia di premiazione degli Oscar nel 2022. Lo fa durante Chris Rock: Selective Outrage, un nuovo format live che va in onda su Netflix. Secondo Rock, lo schiaffo non è stato dato per via della sua battuta sull’alopecia di Jada Pinkett, moglie di Smith ma ha avuto a che fare con il matrimonio tra i due. Il comico fa capire che Smith avrebbe una sorta di rabbia repressa: “Siamo stati tutti traditi, tutti qui dentro sono stati traditi, anche se nessuno di noi è mai stato intervistato dalla persona che ci ha tradito in televisione”, dice, con riferimento a un’intervista in cui proprio Pinkett Smith confermò in diretta, al marito, di avere avuto un’altra relazione. D’altronde la coppia non ha mai negato di vivere un rapporto “aperto”. “Lei lo ha ferito molto di più di quanto lui ha ferito me“, aggiunge Rock. E il Daily Mail mette il “carico da novanta” riportando altre parole del comico: “Sua moglie si scop*** l’amico di suo figlio”.