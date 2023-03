Il ladro è entrato nella notte, spaccando una piccola finestra sul retro del locale. Siamo al ristorante Veganda, Prato della Valle, e la storia la racconta Il Gazzettino. L’uomo, una volta dentro, ha provato ad aprire la cassa ma non riuscendoci l’ha staccata ancora chiusa e ha preso il fondo cassa (150 euro). Ha preso poi i due tablet usati per prendere le ordinazioni ma prima di andare via si è fermato a mangiare. Già. Ha arraffato dei dolci e mentre l’allarme suonava, se li è mangiati portando poi via un vassoio di pasticcini. “Riguardando le immagini della videosorveglianza mi sono venuti i brividi. Non mi capacito del sangue freddo di questo delinquente che nonostante l’allarme stesse suonando si mette a mangiare i dolci, una sfrontatezza davvero preoccupante”, le parole della titolare Anna Maria Lelli al Gazzettino. Lelli spiega che l’allarme è partito subito, verso mezzanotte ma che dopo aver chiamato la dipendente incaricata di chiudere ed essersi accertata che tutto fosse stato fatto correttamente, è stata lei stessa a disattivarlo a distanza per evitare che suonasse a oltranza disturbando gli abitanti delle abitazioni vicine. Il ladro è stato trovato dalle forze dell’ordine poco distante dal locale mentre cercava di aprire la cassa, ed è stato arrestato.

La foto è a titolo esemplificativo.