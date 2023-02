È morto a 66 anni Anthony Ciccone, il fratello maggiore di Madonna. A dare la notizia della suo decesso, avvenuto venerdì 24 febbraio, è stato il musicista Joe Henry, marito di Melanie Ciccone, una delle sorelle della pop star. Anthony era stato allontanato dalla famiglia, che aveva preso le distanze da lui a causa delle sue dipendenze da alcol e droga che lo avevano ridotto a vivere per anni sotto un ponte a Traverse City, nel Michigan. Non solo: nel 2013 era stato anche arrestato per violazione di domicilio, subendo una profonda ferita alla testa in seguito alla colluttazione con un poliziotto.

Neanche a dirlo, l’uomo aveva attaccato più volte pubblicamente Madonna per avergli voltato le spalle nel periodo più buio della sua vita: “Perché mia sorella è una milionaria e io vivo per strada? Può capitare a tutti, mai dire mai. Sono uno zero agli occhi suoi e di tutta la famiglia, sono solo fonte di imbarazzo. Mi sono congelato fin quasi a morire, ma alla mia famiglia non è importato per mesi – raccontava nel 2011, come riporta il Daily Mail -. Mio padre sarebbe contento se morissi di ipotermia, così non si dovrebbe più preoccupare di me. Madonna? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me“. La riconciliazione è avvenuta solo nel 2017, quando Anthony aveva concluso un lungo percorso di disintossicazione a cui si era inizialmente opposto. Da parte della popstar, al momento, non è arrivato nessun messaggio pubblico di cordoglio.