Accanto alla sua foto, sul feretro di Maurizio Costanzo durante i suoi funerali c’era un’altra immagine: quella del suo amato gatto. Il particolare non è passato inosservato durante le riprese della diretta tv delle esequie e in molti si sono emozionati davanti alla dimostrazione di questo legame che va oltre la morte. Il giornalista era infatti molto affezionato al suo micio, tanto che – come ha rivelato Alfonso Signorini durante la puntata speciale di Verissimo andata in onda domenica 26 febbraio – era l’unico motivo per cui litigavano Costanzo e Maria De Filippi. Ospite di Silvia Toffanin, il direttore di Chi ha ripercorso infatti la storia d’amore durata 33 anni tra il Costanzo e Maria, rivelando un aneddoto curioso. I due si conobbero infatti nel 1990 e convolarono poi a nozze nel ’95: sono state una delle coppie più longeve dello spettacolo, esempio costante di amore, sostegno e rispetto reciproco. “Maurizio e Maria erano davvero innamorati, erano il mondo l’uno dell’altra. Oltre a sostenersi lavorativamente, erano uniti e affrontavano la vita insieme”, ha sottolineato Signorini. Quindi ha raccontato un aneddoto inedito: “L’unica cosa che riusciva a farli litigare era il gatto di Maurizio. Entrambi amavano profondamente gli animali ma il gatto di lui e i cani di lei non riuscivano ad andare d’accordo e proprio per questo, spesso, si trovavano a dividerli. Penso il loro amore sia stato uno dei più veri e sinceri di tutto il mondo della televisione. Maurizio una volta ha detto che l’unica donna che avrebbe voluto al suo fianco al momento della sua morte sarebbe stata Maria. Loro due si sostenevano a vicenda, erano sposati ma erano anche grandi amici”, ha concluso Signorini tra gli applausi del pubblico visibilmente commosso.