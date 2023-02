La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha stravolto anche i palinsesti tv: il piccolo schermo, che per tanti anni è stata la sua casa, gli sta dicendo addio con accorati omaggi. Tra questi c’è stato anche quello di Carlo Conti che, sabato sera, prima dell’inizio della puntata di Tale e Quale Show Sanremo, ha voluto mandare in onda un suo videomessaggio in cui, con gli occhi pieni di commozione, ha voluto spiegare che purtroppo la trasmissione era stata registrata tempo prima e che quindi per questo motivo non ci sarebbero stati riferimenti al grande Costanzo.

“Amici e amiche buonasera. Tra poco andrà in onda la seconda e ultima delle due puntate di Tale e Quale Show di Sanremo“, ha esordito il conduttore fiorentino. “È una puntata che abbiamo registrato tempo fa e quindi nella puntata non ci saranno riferimenti alla tragica notizia che ci ha colpito ieri della scomparsa di Maurizio Costanzo”. Quindi Conti ha poi voluto precisare che “naturalmente se fossimo stati in diretta avremmo fatto una grande standing ovation, un grande applauso. Loretta, Giorgio, Cristiano avrebbero ricordato Maurizio Costanzo. Essendo registrato non possiamo farlo. Ma ci tengo a farlo in questo spazio a nome anche di Loretta Goggi, di Giorgio Panariello e di Cristiano Malgioglio”.

Infine, ha concluso ricordando ancora una volta Costanzo e mandando un forte abbraccio a Maria De Filippi: “Con la scomparsa di Maurizio Costanzo si spenge un faro, uno degli uomini più importanti della televisione italiana. Un uomo che ha insegnato tanto, che ha portato il talk show in Italia e che ha insegnato un po’ a tutti come fare le interviste. Un grande amico, una grande persona, un grande personaggio e un grande che amava molto la televisione. Amava anche Tale e Quale. Mi piace abbracciare in questo momento, con grande affetto, Maria De Filippi“.