Ormai sembra chiaro che Shakira non ha alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra contro Gerard Piqué e anzi continuare a cavalcare l’onda mediatica derivante dalla loro separazione. Dopo avergliene cantate quattro nell’ultimo singolo, la cantante firma una collaborazione con Karol G dal titolo Te queda grande. E anche in questo caso compaiono dei versi che sembrano indirizzati proprio al suo ex. “Tornare con te mai / Sei sfortunato / Perché ora le benedizioni piovono su di me / E tu vuoi tornare indietro, già lo immaginavo” canta la popstar colombiana, che di recente ha firmato il portellone di una Twingo a un fan italiano. E ancora: “Metti mi piace alla mia foto / Sembri felice della tua nuova vita / Ma se lei sapesse che mi stai ancora cercando?“. Parole che fanno riferimento a un eventuale ripensamento di Piqué, oggi al fianco di Clara Chia Martì, ma per Shakira è troppo tardi: “Ho dimenticato quello che abbiamo vissuto e questo è ciò che ti ha offeso / Che anche la mia vita è migliorata e da queste parti tu non sei più il benvenuto“.