“Hai scambiato una Ferrari con una Twingo” canta Shakira nell’ultimo singolo indirizzato al suo ex, Gerard Piqué, e alla nuova fiamma di quest’ultimo, Clara Chia Martí. E allora perché non farsi autografare proprio una Twingo dalla popstar colombiana? Nell’impresa è riuscito Damiano, un fan italiano che ha deciso di partire in auto alla volta di Barcellona per raggiungere la cantante. Nel bagaglialio ha caricato il portellone di una Twingo, appunto, e si è presentato sotto casa della star chiedendole un autografo. Shakira non si è fermata, ma poco dopo Damiano ha chiesto il favore a Tonino, fratello della cantante, il quale ben presto gli ha consegnato il portellone autografato da Shakira in persona. Missione compiuta.