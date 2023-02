Iniziative in 50 città in tutta Italia, da Trento a Catanzaro, da Roma – dov’è in programma la manifestazione che si annuncia più grande – alle cittadine più piccole. L’Italia che chiede la pace scende in piazza e lo fa insieme a un pezzo d’Europa. Sono in programma manifestazioni in Germania, Spagna e Portogallo, almeno quindici in Francia, e poi nel Regno Unito, in Belgio e in Austria. Dopo la Marcia per la Pace Perugia-Assisi e il corteo di Milano oggi tocca ad altre realtà. Ecco orari e luoghi di ritrovo.

Tutte le iniziative segnalate da “Europe for peace” (alcune si sono già svolte al mattino)

Alba – Veglia di preghiera, sabato sera, nel duomo di Alba, con testimonianze di costruttori di pace. Promosso dal Centro Diocesano Missionario

Ancona – Manifestazione regionale EUROPE FOR PEACE – Fermiamo la guerra in Ucraina. Partenza ore 15.30 da piazza del Plebiscito. Promosso da: Università per la Pace, in collaborazione con associazioni ed organizzazioni cittadine.

Arezzo – “Un Murale per la Pace. Segni di resistenza contro le guerre” dalle ore 10.00 alle ore 20.00 in Piazza San Iacopo – Un’intera giornata per realizzare un murale di pace con disegni, messaggi, poesie. Promosso da Rete Aretina Pace e Disarmo

Avigliana – Alle ore 15:30 al Salone Auditorium Bertotto e alle ore 17:00 in Piazza del Popolo

Bra – Flashmob, Manifestazione “Una Consolle per la PACE” , in Via Cavour. Interventi, musica, letture dalle ore 17.00. Promosso da: ANPI circolo di Bra, la Scuola di Pace Tony Lucci di Bra, la Comunità Laudato Sì di Bra, il Comitato ARCI Cuneo Asti, il Piccolo Festival della Felicità, l’Associazione Imprenditori per l’Economia di Comunione, Slow Food Bra, Canale Ecologia, Rocche ‘n Roll, Circolo Arci Cinema Vecchio, le Consulte Braidesi, alcune Comunità Religiose e altre Associazioni di operatori di pace, con il supporto di Radio Braontherocks.

Casale Monferrato – Presidio in Piazza Mazzini dalle 16:30 alle 19:00

Caserta – ore 16 in Piazza della Prefettura.

Catania – ore 17 presso Villa Bellini (Via Etnea).

Catanzaro – “Cessate il fuoco immediato. Basta guerra. Pace subito”. ore 17.30 – Piazza L.Rossi – di fronte alla Prefettura – Sit-In ad un anno dalla disastrosa guerra in Ucraina. Promosso da Europe for Peace – ARCI – ANPI – CGIL – LIBERA

Como – Presidio con fiori e poesie, in piazza Grimoldi dalle ore 14 e 30 alle 16. Promosso da: Coordinamento comasco per la pace, Como per la pace, Europe for peace Como

Cosenza – Sit-in alle ore 17:00 in Piazza XI Settembre

Cremona – Flash Mob e a seguire testimonianze e letture dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in Piazza Stradivari. Promosso da: Tavola della Pace di Cremona

Firenze – Manifestazione regionale alle ore 14:30. Ritrovo in Piazza dei Giudici sui lungarni, proseguimento con catena umana intorno alla Galleria degli Uffizi promosso da Europe for Peace Firenze.

Gioia del Colle – Presidio per la pace alle ore 16:30 in Piazza Plebiscito.

Grosseto – Fiaccolate e Flash-mob con le “Letture per la Pace” a partire dalle ore 18:00, dal Parco della Rimembranza in senso orario lungo la cinta muraria a Bastione Garibaldi. Promosso da: Agende Rosse Peppino Impastato, ANPI, ARCI, Associazione Olympia De Gouges, Associazione Rosa Parks – Centro Culturale Protestante, AUSER, CGIL, Chiesa Cristiana Evangelica Battista, CISL, Collettivə Queer Grosseto, Coordinamento Genitori Democratici Maremma, Grosseto al Centro, Le Querce di Mamre, Legambiente Grosseto, Libera, Raccontincontri – Libreria delle Ragazze, UIL, Working Class Hero OdV

Messina – “SIT-IN Fermiamo la guerra in Ucraina!” alle ore 17:00 in Piazza Cairoli. Promosso da: ANPI Messina e Tenda della Pace e della Nonviolenza

Milano – Conferenza al Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo, 19 – M3 Porto di Mare, ore 18:30, interverranno: Fabio Alberti, fondatore e membro del Comitato Naz. Di Un Ponte Per; Yurii Sheliazhenko, segretario esecutivo del Movimento Pacifista Ucraino; Taras Andrushko, Del Movimento obiettori Russi. Cena di sostegno per gli obiettori ucraini e russi, ore 20:30. Necessaria la prenotazione. Offerta minima: 15€ – Offerta consigliata: 20€ Adesioni tramite email: milano@unponteper.it. Promosso da: Un Ponte Per – Comitato di Milano e Monza , Casa pace Milano, Centro Internazionale di Quartiere

Modena – Incontro pubblico Fermiamo la guerra in Ucraina presso Galleria Europa (piazza Grande) alle ore 16:30. Ne parliamo con: Nico Piro – inviato speciale TG3 intervistato da Jose Carrasso. Promosso da: Casa per la pace Modena, Nuovo Tavolo Associazioni Modena di PACE, con il patrocinio di Comune di Modena

Novara – Presidio alle ore 17:30 in Piazza della Repubblica

Pisa – Presidio “Disarmo generale: corpi e terra contro la guerra” alle ore 17.30 piazza XX Settembre. Promosso da: Circolo Anarchico di Vicolo del Tidi, Comitato toscano- Un Ponte Per, Confederazione Cobas, CUB di Pisa,Exploit, Fridays for Future Pisa, Greenpeace, Il Chicco di Senape- Bottega del Mondo, Legambiente Pisa, Movimento NO Base né a Coltano né altrove, Movimento Shalom Pisa, Non Una Di Meno Pisa, Rifondazione Comunista Federazione di Pisa, Una città in Comune

Rimini – Fiaccolata “La guerra non è mai la soluzione. Via la guerra dalla storia” con partenza alle ore 18.00 da ponte Tiberio e arrivo in piazza Cavour. Iniziativa promossa da Rete Pace Rimini – Hanno aderito Associazione di Protezione Civile Explora Campus Rimini; Chiesa Evangelica Valdese di Rimini; Società Religiosa degli Amici (Quaccheri) Meeting di Bologna. Con il patrocinio del Comune di Rimini

ROMA quartiere di Centocelle – Corteo per la pace da piazza San Felice da Cantalice, davanti alla chiesa, con ritrovo ore 15:00 e partenza ore 15:30. Arrivo previsto ore 17:00 a piazzale delle Gardenie, davanti alla chiesa della Sacra Famiglia. Iniziativa promossa da: Anpi V municipio (sezioni “Giordano Sangalli” – Centocelle; “Giorgio Marincola” – Pigneto Torpignattara; “Rosario Bentivegna” – Villa Gordiani), Parrocchie di San Felice da Cantalice e San Ireneo, Europe for Peace.

ROMA Fori Imperiali – Fiaccolata. Partenza ore 17.30 da Largo Corrado Ricci (Fori Imperiali) e arrivo in piazza del Campidoglio ore 19.30. Sono previsti gli interventi del segretario generale della Cgil Maurizio Landini e del fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi. Iniziativa promossa da Europe for peace

ROMA – Convegno “A che ora è la pace?” alle ore 17:00 presso Palazzo Rospigliosi. Intervengono: Alberto Iacovacci – Direttivo ANPI Zagarolo; Barbara Gallo – Responsabile relazioni internazionali Archivio Disarmo; Agnese Rossi – Redazione LIMES; Albino Amodio – ANPI Nazionale. Promosso da: ANPI.

San Severo – Marcia Nonviolenta alle ore 15 con partenza da San Severo (appuntamento all’ingresso del Palasport “Falcone e Borsellino”)

Sestri Levante – Manifestazione in Piazza Matteotti alle ore 16. Promosso da: ANPI, ARCIGAY GENOVA, RETE KURDISTAN LIGURIA, ZUCCHERO AMARO, IL SENTIERO DI ARIANNA, FUTURA, COOP, LIBERA, FIAB, AMICI BIBLIOTECA PUBBLICA, CGIL, CISL, UIL

Torino – Presidio con Partenza dalle ore 15:00 da Piazza Castello Ci saranno interventi, performance e musica. Promossa da: Europe for Peace e Coordinamento AGIte

Torremaggiore – Arrivo a Torremaggiore della Marcia Nonviolenta del Gargano, con incontro alle 18,00 presso oratorio San Sabino in via Carducci

Trento – Fiaccolata per la pace “LA PACE E’ LA VITTORIA DI CUI ABBIAMO BISOGNO”. Oe 17.30 – partenza da Piazza Duomo. Promosso da: Cantieri di pace; Forum trentino per la pace; ACLI; ARCI; CGIL-CISL-UIL; ANPI; Movimento Nonviolento; Centro pace ecologia e diritti umani di Rovereto; OIKOS BIOS

Treviso – Presidio BASTA GUERRA BASTA ARMI dalle ore 17:00, Largo Battistero in Via Calmaggiore, con Lisa Clark (Beati costruttori di pace). Promosso da Comitato Contro la Guerra – Treviso

Viareggio – Presidio in maschera contro la guerra al Carnevale di Viareggio. Ritrovo in Piazzale Margherita alle ore 14:30 sui viali a mare di Viareggio, con balli e musica performance: Chez Crosetto, banda rock dei Vichinghi non violenti, insieme a chiunque voglia unirsi alle danze con una maschera, una bandiera della pace e uno sberleffo. Promosso dal Comitato organizzatore Europe for Peace Viareggio.

Voghera – Presidio ale ore 15:30 in Piazza Duomo (slargo angolo via Cavour), con letture e riflessioni, promosso da: Associazione insieme, Comunità del Voghera, ANPI Voghera, CGIL Pavia, Legambiente, Centro culturale islamico di Voghera, Solidarietà dimbalente Senegal.