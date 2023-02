La Nato respinge il piano in punti presentato dalla Cina per tentare di porre fine alle ostilità in Ucraina. Pechino, dice a Tallinn il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg in conferenza stampa, “ha presentato dei punti”, ma “la Cina non ha molta credibilità, perché non sono stati in grado di condannare l’invasione illegale dell’Ucraina e hanno anche firmato, giorni prima dell’invasione, un accordo tra il presidente Xi Jinping e il presidente Vladimir Putin su una alleanza senza limiti” tra Cina e Russia.

“Quello che vediamo ora in Ucraina – prosegue Stoltenberg – è che il presidente Putin non si sta preparando” per la pace, “ma per l’esatto contrario: per più guerra, per nuove offensive”. Il segretario conclude: “Alcuni sono preoccupati che il nostro supporto all’Ucraina rischi di innescare un’escalation. Ma non ci sono opzioni senza rischi”.