“Hanno scritto cose allucinanti e false. Mi hanno accusato di una cosa in cui non c’entravo nulla. Ho cercato di mettere pace, mi sono messa in mezzo per cercare di dividere due mamme che si stavano picchiando. Hanno fatto il nome mio per fare notizia”. Guendalina Tavassi replica alle accuse secondo cui sarebbe stata lei a far partire la rissa tra mamme al saggio di danza tenutosi domenica al Cadillac Village di Guidonia. In collegamento con Pomeriggio Cinque, la ex gieffina spiega: “Aspettavo di vedere il saggio di mia figlia. L’evento era organizzato malissimo, nonostante avessimo pagato il biglietto in tanti genitori siamo rimasti in piedi […] Poi ho visto una scena atroce: una signora con una bambina di due anni in braccio prendeva a pugni una ragazza, e nessuno si metteva in mezzo. Io avevo i punti perché mi sono appena operata, ma mi sono fatta coraggio perché ho visto un’ingiustizia. Mi sono messa in mezzo per la paura che ha avuto quella ragazza. Tutto questo per un posto a sedere […]”.

La vicenda sembrava conclusa così, con l’arrivo dei carabinieri che hanno riportato l’ordine. Poco dopo, invece, alcuni genitori avrebbero iniziato ad aggredire verbalmente Guendalina accusandola di essere stata lei a iniziare la zuffa: “Mi hanno accerchiato e hanno cominciato a insultarmi […] Uno cerca di fare del bene e rischi di finire in mezzo alle botte e sono stata incolpata di aver fatto partire io la rissa”. Quindi l’amara conclusione: “La colpa è dei genitori, perché se questo è l’insegnamento che danno se ne stessero a casa”.