Nella serie televisiva di successo, Mare Fuori (che in sole 24 ore dall’uscita ha registrato oltre 8 milioni di visualizzazioni), un personaggio in particolare è riuscito a catturare l’attenzione di tutti: Rosa Ricci. Interpretata da Maria Esposito, Rosa è una ragazzina dal carattere forte e alla quale non manca di certo il coraggio. Con la sua bravura è riuscita a farsi amare dal pubblico a casa e non solo. Stando a quanto si vede sui social, sembrerebbe proprio che il suo cuore appartenga ad un altro volto noto della serie, Totò.

Maria Esposito e Antonio Orefice (Totò) si sono innamorati lavorando insieme sul set. La loro prima foto insieme risale a febbraio 2022, a riprese della seconda stagione concluse. Da allora i profili social dei due attori si sono riempiti di foto, selfie e storie che li vedono insieme e più affiatati che mai. Complici e innamorati, nella coppia il supporto non manca. Da quando Antonio non recita più nella serie (dopo essere uscito di scena nel secondo capitolo) dà tutto il supporto necessario alla sua dolce metà, Maria. I fan sono ovviamente felici di questa nuova coppia, dal momento che sono i primi a immaginare “ship” (sì, qui siamo GEN Z e “ship” rientra nell’uso corrente: vuol dire “legami tra due che stanno bene insieme”) tra gli attori, e dimostrano tutto il loro supporto. E come Orefice ha scritto in alcuni scatti insieme a Maria: “La felicità dura un attimo, ma se è condivisa dura nù’ poco è’ chiù …!”.