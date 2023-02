Cioccolatini al latte contenenti pistacchio sono stati ritirati dagli scaffali della grande distribuzione. L’allerta è stata diramata dal Ministero della Salute che ha richiamato dal commercio alcuni lotti di praline con cioccolato della Lindt. La celebre marca di cioccolatini ha infatti comunicato che la presenza di praline con cioccolato al latte e ripieno al pistacchio potrebbero essere state inserite in confezioni dove non è stata dichiarata la presenza di pistacchio come ingrediente. A questo proposito Ministero e Lindt stessa hanno invitato gli allergici o intolleranti al pistacchio a non consumare il prodotto, ricordando che comunque sulle confezioni è specificato che “può contenere nocciole ed altra frutta a guscio”.

In sostanza si tratta di un inserimento di praline dichiaratamente al pistacchio dove non dovevano essere e non praline con un’etichetta farlocca. La presenza di questo tipo di cioccolatino è aumentata soprattutto nelle settimane scorse viste le confezioni a forma di cuore molto vendute da Lindt durante i giorni che precedono San Valentino. Ad ogni modo il richiamo del Ministero riguarda le praline di cioccolata al latte e ripieno morbido della Lindt & Sprüngli S.p.A., linea Lindor: Scatola a forma di cuore da 178 g: L250230 TMC 31/12/2023 – L252230 TMC 30/11/2023 – L298330 – TMC 31/01/2024 – L251230 TMC 31/12/202; Scatola a forma di cuore da 96 g: L250230 TMC 31/12/2023 – L250231 TMC 30/11/2023 – L251230 – TMC 31/12/2023 – L298330 TMC 31/01/2024; Lattina a forma di cuore da 55 g: L550200 TMC 31/12/2023 e L349200 TMC 31/12/2023; Cuori sfusi in espositore da 13,9 g: L198310 TMC 31/01/2024.