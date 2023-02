Dopo giorni di silenzio, Fedez torna sui social. Lo ha fatto ieri, 21 febbraio, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. In molti speravano di vedere una foto con la moglie o un video dei figli ma non è stato niente di tutto ciò. Il rapper milanese ha infatti promosso un suo nuovo progetto: il podcast Wolf – Storie che contano.

Dopo essersi scagliato contro Mario Giordano e aver pubblicato un messaggio decisamente criptico rivolto alla moglie, è tornato con una novità: la partenza del suo nuovo podcast. “Sta per partire il mio nuovo podcast WOLF – storie che contano in collaborazione con @hypeapp. Domani ci sarà una live streaming”, è quello che si legge nella storia. Una live che aperta a chiunque voglia parteciparvi durante la quale racconterà in cosa consiste la sua nuova avventura lavorativa.

Un piccolo hashtag è poi posto nell’angolo in alto a sinistra: #adv (contenuto sponsorizzato). Un dettaglio che non è passato inosservato ai vari followers i quali hanno avuto da ridire. “Guarda caso ora Fedez lancia il suo nuovo podcast, siamo pieni del vostro hype”, ha scritto qualcuno. E ancora: “A me non frega niente del tuo podcast, della presunta crisi con tua moglie o di altro, a me manca vedere le storie con Leo e Vitto”. Una cosa che ha colpito ancora di più è stato il fatto che la moglie Chiara, sempre in prima linea a sostenere il marito, questa volta non abbia speso parole nei confronti del nuovo progetto. A dimostrazione che forse la loro crisi è reale e non sembra volgere a termine.