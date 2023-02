È iniziato l’inventario nella villa di Gina Lollobrigida, la diva del cinema scomparsa lo scorso gennaio. Sul posto, insieme al figlio dell’attrice Milko Skofic con il suo avvocato e al notaio, sono arrivate anche le telecamere di Pomeriggio Cinque che hanno documentato in diretta la situazione, mostrando in primis come la dimora sia senza energia elettrica. Dopo alcuni problemi iniziali, il gruppo, alla presenza anche del legale del factotum della “Lollo” Andrea Piazzolla, è riuscito ad entrare nella villa, accompagnato dal custode Carlos, che ha aperto loro i cancelli della residenza. “Useremo delle torce“, ha detto ai microfoni di Barbara D’Urso Milko Skofic, riferendosi all’assenza di elettricità. “Non ho mai partecipato a un inventario. È rimasto qualche mobile, la maggior parte dei mobili è in un deposito -. La villa l’ho trovata in uno stato muffoso. Vediamo in che condizioni sta. Provo dispiacere perché è una casa diversa da quella che conosco”. Secondo le stime attuali, il patrimonio di Gina Lollobrigida si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, tra beni mobili e immobili: neanche a dirlo, è in corso un’accesa battaglia legale tra gli eredi dell’attrice per la spartizione. E questo inventario è solo il primo passo.