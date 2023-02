Un improvviso attacco di tosse ha colpito Elodie durante la sua intervista da Fabio Fazio. Un momento durante il quale sia il conduttore che Luciana Littizzetto hanno dovuto temporeggiare e rimandare le domande. “Io sono stata malissimo, la settimana del Festival di Sanremo mi ha uccisa. Mi sono concentrata talmente tanto!”, ha poi detto Elodie. Littizzetto si è chiesta se non c’entrassero le piume dell’abito che indossava. Ma la cantante ha ribattuto: “Ho una specie di tosse nervosa, forse è l’ansia. Non lo so. Non credo sia il mio abito, non sono allergica a nulla”. Dopo poco e dopo un bicchiere d’acqua tutto è tornato alla normalità.

Durante la chiacchierata con Fazio, Elodie ha ripercorso la sua esperienza a Sanremo: “All’Ariston sono stata tre volte in gara e una da co-conduttrice. È stato divertentissimo. Ultimamente è come se stessi nella mia cameretta da quindicenne, vivo il mio lavoro con spontaneità e leggerezza. Anche se prima della kermesse mi sono messa a stecchetto”. Elodie ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano Due, che si è piazzato al nono posto. A tal proposito ha poi fatto sapere: “Interpretare il brano è stato difficilissimo, inizialmente ho pensato di mollare perché non riuscivo a cantarlo. Ho chiamato l’autrice Federica Abbate e le ho chiesto come fare. Ho lavorato per mesi. Ci sono tanti cambi di registro veloci e pochi momenti per prendere le pause”. Ha infine concluso l’ospitata ricordando l’uscita della docuserie che la vede come protagonista, Sento ancora la vertigine: “Include la quotidianità dei miei ultimi due anni. Tante cose avrei voluto toglierle, perché sono semplicemente io senza trucco e parrucco”.