57 anni, fisico scultoreo, movenze perfette. Cindy Crawford, leggendaria top model degli anni ’90, si mostra senza filtri sul suo profilo Instagram. Molto attiva sui social, qualche giorno fa Cindy ha voluto condividere con i suoi fan alcuni momenti privati in cui si gode un po’ di relax. Un video vero e autentico nel quale si vede la top model con capelli raccolti e frangia leggermente spettinata.

Ha prima giocato un po’ con i capelli, sistemandosi i “baby hair” e ha poi concluso il filmato mandando un bacio ai suoi followers. Un post che non è passato inosservato e ha fatto notare a tutti quanto Cindy Crawford sia ancora di una bellezza unica e molto naturale. In un’intervista a W Magazine Crawford si era lasciata andare ad alcune dichiarazioni: “Essere un modello è come essere un atleta. È un’abilità e diventi più brava col tempo ma il tuo fisico cambia. Sono consapevole di non avere lo stesso aspetto di quando avevo 25 anni ma ora più esperienza e sicurezza davanti alla telecamera, due cose che non avevo allora”.

Una nuova consapevolezza che la porta a rifiutare la chirurgia estetica e i vari filtri di Instagram e mostrarsi bella e al naturale sui social. Brava.