Si discute ancora sul caso Blanco. Dopo quello che è successo sul palco dell’Ariston, e soprattutto dopo che la procura di Imperia ha deciso di indagarlo con l’accusa di danneggiamento, si prospettano all’orizzonte nuovi guai per il cantante bresciano. L’Associazione Italiani Difesa Animali ed Ambiente ha depositato alla Procura di Milano un esposto riguardante il videoclip L’isola delle rose. Nelle immagini del nuovo singolo si vede un cane dipinto di blu, un gesto che gli animalisti ritengono essere un caso di maltrattamento di animali. “Nel video ufficiale pubblicato su YouTube si vede Blanco in mutande dopo essersi spogliato dall’armatura. Ad attenderlo trova una stanza invasa di rose rosse e un cane blu”, si legge nella nota scritta dagli animalisti che prosegue: “Si evidenzia che la presenza di un cane con un manto di colore innaturale derivato da un colorante e non da un sapiente lavoro di post produzione indica il maltrattamento. Nel videoclip appare evidente che Blanco ha ceduto all’artistic grooming, l’assurda tecnica di dipingere i cani e che questi prodotti possono creare grossi problemi agli animali che ne annusano l’odore“.