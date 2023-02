È morto all’età di 78 anni Richard Belzer, l’attore americano che per oltre 20 anni ha interpretato il detective John Munch nella serie tv poliziesca Law & Order. A darne notizia è il suo agente, citato dalla Cnn. Bill Scheft, scrittore e grande amico di Belzer, ha spiegato all’Hollywood Reporter che l’attore aveva “molti problemi di salute”.

La carriera di Belzer inizia come comico specializzato nella stand-up comedy. Alla metà degli anni ’70 le prime apparizioni televisive durante il Saturday Night Live trasmesso dalla NBC, cui seguono alcuni ruoli in film di successo come Saranno famosi (1980) e Scarface (1983). La grande popolarità giunge con la partecipazione a varie serie tv come Homicide e Law & Order con l’interpretazione del detective John Munch dal 1993.