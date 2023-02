Fedez torna a fare capolino tra le stories di Chiara Ferragni: pace fatta? Ancora presto per cantare vittoria, dal momento che non è il rapper in carne e ossa a essere stato immortalato sui social della moglie. L’imprenditrice digitale, reduce dall’esperienza come co-conduttrice al Festival di Sanremo, ha pubblicato una story in cui alcuni ragazzi che stanno festeggiando il Carnevale hanno indossato delle maschere che riproducono le sembianze dei Ferragnez. “Aiuto” commenta divertita Chiara. È la prima volta che Fedez, seppur in questa forma a dir poco particolare, torna a essere protagonista dei contenuti condivisi su Instagram dalla Ferragni. Non accadeva dalla finale di Sanremo, evento che è stato indicato come punto di partenza della crisi di coppia.