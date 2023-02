Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato a sorpresa in visita in Ucraina ed ha incontrato il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a Kiev. I due hanno poi tenuto un punto stampa congiunto. “Un anno dopo, Kiev resiste e l’Ucraina resiste. La democrazia resiste. Gli americani stanno con voi e il mondo sta con voi. Kiev ha catturato una parte del mio cuore. Sono venuto qui sei volte come vicepresidente, una volta come Presidente. Nel 2009, come vicepresidente, sono venuto qui per la prima volta. Poi, nel 2014, sono venuto tre volte all’indomani della rivoluzione della dignità”, ha detto Biden.