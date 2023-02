Episodio poco felice quello che vede protagonista Bianca Balti mentre si trova in aeroporto a Los Angeles aspettando di partire per Londra. La modella si sfoga sui social raccontando di essere stata presa di mira da alcune ragazze italiane che hanno commentato con toni poco lusinghieri il suo aspetto. “Sono in coda all’aeroporto e un gruppo di cafone italiane commentano tra di loro la mia apparenza”, scrive Bianca Balti, “Sento ‘mah insomma’, ‘beh io mi aspettavo…’ e mi chiedo se sia una cosa prettamente italiana la cafonaggine o se semplicemente abbia avuto la fortuna di non incontrare gente così a Los Angeles”.

Lo sfogo social prosegue con l’ammissione di essersi comportata anche lei stessa così in passato, e per questo invita i follower ad abbandonare presto questa brutta abitudine: “Ma questa cosa di voler distruggere qualcuno per sentirsi meglio è davvero brutta. Anche io lo facevo perché sono cresciuta pensando fosse normale. Ma lo sto disimparando. Disimparatelo! È proprio un brutto vizio. Fa male”.