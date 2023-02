Julia, una ragazza che vive in Polonia, ha creato un account su Instagram dove afferma di essere Madeleine McCann. Sì, proprio la bambina britannica – conosciuta con il soprannome di Maddie – scomparsa il 3 maggio del 2007 a Praia Da Luz (Portogallo) quando aveva quasi 4 anni e si trovava con la famiglia in vacanza. In quell’occasione la bimba dormiva con i fratelli nel residence, in una stanza al pianterreno, mentre i genitori stavano cenando con degli amici in un ristorante a circa 120 metri di distanza, andandola a controllare di tanto in tanto. Poi, il dramma. E da quel momento si sono perse le sue tracce, nonostante le indagini e l’allarme diffuso dalla Interpol.

Stando a quanto riportato anche dal Mirror, la donna che afferma di essere Maddie ha 21 anni ma ritiene che la sua età sui documenti sia falsa (infatti oggi Madeleine ne avrebbe 19). Lei ha dichiarato di aver iniziato a sospettare di essere Maddie dopo alcuni commenti fatti dalla nonna. Quindi la ragazza ha aperto un profilo Instagram dal nome inequivocabile: “Immadeleinemccann” (sono Madeleine McCann). Qui avrebbe detto: “Penso di essere Madeleine McCann, aiutatemi. Ho bisogno di parlare con Kate e Gerry McCann, penso di poter essere lei ma ho bisogno di prove”. Per rinforzare la propria tesi, la ragazza ha anche pubblicato alcune immagini di se stessa da piccola che, a suo dire, attesterebbero la somiglianza con la piccola Maddie. Non solo. Ha affermato di avere sulle gambe delle lentiggini simili a quelle di Madeleine e anche una macchiolina all’occhio.

La ragazza, che tra TikTok e Instagram, attualmente conta circa 120.000 follower, sta utilizzando i social per diffondere il proprio appello: “Grazie per il supporto”, ripete di tanto in tanto. Oppure: “Sto facendo tutto quello che posso”. Come stanno reagendo gli utenti? A prevalere, tra i commenti, è il sentimento della speranza. “Prego affinché vada tutto bene“, “Spero che tu lo sia, ho preso a cuore la vicenda fin dal primo giorno in cui la bimba è sparita e spero che presto arrivino delle risposte”, scrivono in molti. Qualcun altro, però, mette la pulce nell’orecchio: “Spero che questa non sia solo una mossa crudele per raggiungere un certo numero di follower sui social. Non capisco il bisogno di parlarne sui social, vai all’ambasciata e mettiti in contatto con loro, silenziosamente”.

Una vicenda che ricorda molto quella della “nostra” Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo (Trapani) il primo settembre 2004, quando aveva solo quattro anni. Ma una differenza sostanziale c’è. Il caso di Maddie è stato affrontato anche dagli investigatori tedeschi, i quali hanno concluso di avere la certezza che la bambina britannica sia stata uccisa da Christian Brueckner (già in carcere per altri reati quando fu dato l’annuncio). Tuttavia, il corpo della bimba non è mai stato ritrovato. E finché questo non accadrà, inevitabilmente, la luce della speranza rimarrà accesa.