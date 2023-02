Lazza meglio di Vasco Rossi. Il rapper, secondo classificato a Sanremo 2023, mette a segno un record nella storia della musica italiana. Il suo ultimo album Sirio conquista per la ventesima settimana non consecutiva il primo posto nella classifica ufficiale Fimi/GfK battendo il primato che Vasco Rossi era riuscito a stabilire nel 2011. “Per la 20esima volta, Sirio è primo in FIMI. Non era mai successo prima nella storia della musica Italiana. Va bene, va bene. Ci vediamo in tour”, scrive Lazza su Twitter, per poi aggiungere: “Scusami Vasco”. Nel frattempo Cenere, il brano presentato al Festival, continua a macinare numeri importanti sulle piattaforme streaming piazzandosi al primo posto nella classifica singoli.

