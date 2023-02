“Come sto? In tanti me lo chiedete. Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita. Ma le terapie stanno facendo il loro lavoro. Grazie a tutti per le manifestazioni di affetto”. Così Giovanni Allevi risponde ai fan che gli chiedono notizie delle sue condizioni di salute. Da quasi un anno, infatti, il musicista e compositore 53enne sta lottando contro il cancro, un mieloma multiplo che gli è stato diagnosticato lo scorso giugno. Una battaglia che combatte con determinazione e coraggio, senza mai perdere il sorriso, tanto che nel giorno di San Valentino ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto di auguri di San Valentino con l’illustrazione che ha realizzato per lui proprio una sua fan.

“Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo – prosegue Allevi con la sua consueta schiettezza –, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre. E allora mi chiedo cosa significhi combattere. Combattere significa resistere al dolore fisico e, come dicevano i greci, ‘io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto. Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”, conclude. Tantissimi i messaggi d’affetto e sostegno da parte dei fan, in prima fila al suo fianco in questa battaglia. Intanto, proprio il 14 febbraio è uscito Love Collection – Special Edition, un album con alcuni dei suoi brani d’amore più noti.