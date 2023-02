Sono ormai lontani i giorni in cui venivano continuamente smentite le fake news sui nuovi presunti fidanzati di Ilary Blasi. Dopo aver appreso la notizia della separazione da Francesco Totti, alcuni nomi giravano intorno alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, ma nessuno di questi è stato poi confermato da fatti reali. Poi, più di recente, Blasi è uscita allo scoperto (o quasi) con il suo nuovo fidanzato: Bastian Müller-Pettenpohl, il 36enne ed imprenditore tedesco, da molti definito come “ricco ereditiere“. Ma è proprio questa la verità? Il settimanale Oggi è stato a Wächtersbach, la cittadina di origine di Bastian, a 60 chilometri da Francoforte sul Meno, per scoprire qualcosa di più su di lui. Cosa è emerso? Pare che l’azienda di famiglia, specializzata in perforazioni e scavi per pozzi, sarebbe ormai una piccola attività a carattere familiare. Fondata un secolo fa, oggi fatturerebbe poco più di 2 milioni di euro, con 16 dipendenti e oltre 500mila euro di utili nel 2021. “Non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente”, le parole del Sindaco. Non solo. Stando sempre a quanto riferito dalla rivista, l’azienda avrebbe anche debiti bancari per circa 1.5 milioni. Il fidanzato di Ilary Blasi, dal canto suo, avrebbe avviato un’azienda che produce insegne luminose e rilevato, dopo il fallimento, un hotel di una vicina località termale. Dal 2007 al 2015 avrebbe lavorato a St. Moritz come “butler”, ovvero sostanzialmente come maggiordomo: “Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette”, spiega a Oggi il direttore del Carlton Hotel di St. Moritz. Ed ovviamente, se così fosse, non ci sarebbe nulla di male, “il lavoro nobilita l’uomo’. Tuttavia ci si domanda allora che narrazione sia stata fatta in questi mesi e come faccia Bastian a permettersi spa e hotel di lusso. Lo scorso 8 dicembre, infatti, la neo-coppia si era goduta un panorama incantato tra distese innevate e meravigliose montagne in quel di St.Moritz. Per loro un hotel extra lusso, il Kulm Hotel, in cui la stanza ‘più economica’ pare che costi ‘solamente’ 1.200 euro a notte. Per San Valentino, invece, nessun viaggio romantico. La conduttrice Mediaset e il fidanzato sono stati lontani. Nei video pubblicati da Ilary su Instagram, di lui non c’è traccia. Francesco Totti, invece, si è regalato una vacanza con la ‘sua’ Noemi Bocchi. Nonostante la coppia non avesse svelato la destinazione del viaggio, una foto li ha “incastrati”.