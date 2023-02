Nel 2008 Matthew John Mitcham vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nella specialità del “trampolino 10 metri”. Ora, dopo che si è ritirato dalle competizioni agonistiche nel 2016, l’atleta australiano si è tuffato in altre acque: quelle di OnlyFans.

Durante il programma “The Morning Show” ha spiegato che cosa lo abbia spinto a sbarcare sulla piattaforma per adulti, a parte i soldi: “È solo un altro modo perché le persone possano entrare in contatto con me […] Hai presente quella citazione da Schitt’s Creek che dice ‘Scattati mille fotografie nude mentre sei giovane e bella’? Ne ho scattate 8000 solo per sicurezza”. Dichiaratamente omosessuale e sposato con Luke Rutherford, Mitcham ha puntualizzato: “Non faccio niente di volgare. Mi piace solo mostrare il mio bel corpo, che sta diventando molto rapidamente più un corpo da persona normale rispetto a quello da atleta, ma la gente vuole vederlo”.

Mitcham, che in passato ha avuto problemi di dipendenza da droga e alcol, è attualmente impegnato come ambasciatore dell’organizzazione benefica Controlling Chemsex, nata per dare supporto a quanti usano sostanze stupefacenti in ambito sessuale.