Era febbraio 2022 quando anche noi di FQMagazine riportavamo il gossip di Dagospia su Francesco Totti e Ilary Blasi: “Si separano dopo 17 anni di matrimonio”. All’epoca, però, non arrivò alcuna conferma ufficiale. Anzi, qualche giorno dopo lui smentì tutto: “Fake news. Fate attenzione, ci sono di mezzo i bambini”. Un anno dopo, tra i presunti rolex rubati, le scarpette, i gioielli e il tribunale, Totti e Blasi festeggiano San Valentino. Sì, ma da separati. Come e dove? Lui ha deciso di staccare dal caos della Capitale e regalarsi un viaggetto con la ‘sua’ Noemi Bocchi, la 34enne romana che gli ha fatto letteralmente perdere la testa. Proprio lei, sul profilo Instagram dov’è seguita da 45.400 persone, ha pubblicato due scatti: il primo in treno, con la didascalia: “HappyValentine’sDayToAll” (Buon San Valentino a tutti, trad.).

Il secondo, invece, è un selfie con il Pupone e, in sottofondo, la canzone ‘Vorrei’ dei Lunapop. La destinazione è rimasta misteriosa. Ma per poco. “Oggi è venuto a trovarci il grande fuoriclasse”, è infatti la didascalia che accompagna uno scatto di Francesco Totti insieme al proprietario del ristorante Do Forni. Il locale, frequentato da celebrità come Timothée Chalamet, Claudio Marchisio o Rosario Fiorello, si trova a Venezia.

Ilary Blasi, invece, è rimasta a Roma, nella villa dell’EUR dove ha passato una vita insieme al suo ex marito, e dal cui amore sono nati Cristian, Chanel e Isabel. Proprio con le ultime due, mamma Ilary ha trascorso la serata. “Con i miei amori”, ha scritto la popolare conduttrice via Instagram stories pubblicando il video di una tavola romantica con sushi, candele e petali rossi, riprendendo poi anche Chanel e la piccola Isabel. Il video è stato in seguito ripubblicato dalla secondogenita, che ironicamente ha commentato: “Che amarezza”, aggiungendo poi diverse emoticon di risate. Proprio lei, nella mattinata di ieri 14 febbraio, aveva invece ricevuto un romanticissimo regalo: un mazzo di rose rosse. Chi sarà stato l’autore di questo gesto? Non si sa. Come non si sa dove sia finito Bastian Muller, l’imprenditore tedesco, attuale fidanzato di Ilary. Che gli impegni di lavoro a Francoforte non gli abbiano permesso di prendersi un giorno libero per passarlo con la ‘sua’ Ilary? Lei ha dovuto fare a meno anche del figlio più grande Cristian. Il primogenito, classe 2005, ha trascorso la serata con la fidanzata, la modella Melissa Monti. Prima le ha regalato una meravigliosa composizione di rose rosse il cui prezzo si aggirerebbe intorno ai 300 euro, poi sono andati a cena nel romantico locale Zuma, nel centro di Roma. “Sai sempre come rendermi felice… ti amo”, ha scritto Melissa su Instagram.