Dopo l’appello e le richieste di rito il presidente del VII sezione del Tribunale ha dato atto della revoca della costituzione di parte civile da parte dell’Avvocatura dello Stato, come ordinato dal governo Meloni, e ha annunciato che il collegio si ritirava in camera di consiglio. Si è così arrivati, a 8 anni dall’inizio del procedimento, al primo atto del processo per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e altri reati contestati a 29 imputati. Silvio Berlusconi, secondo la procura di Milano, avrebbe elargito denaro e regali alle giovani che frequentavano villa San Martino ad Arcore per mentire su quanto accadeva durante le feste chiamate dallo stesso ex premier bunga-bunga. Oltre alle giovani, con Berlusconi – per cui sono stati chiesti 6 anni, è imputata Karima el Marough, Ruby Rubacuori, entrata nella residenza del premier da minorenne. E proprio per la sua presenza e quello di altre ragazze Nicole Minetti e l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede sono stati condannati per favoreggiamento della prostituzione. Non si è presentata in aula per le dichiarazioni spontanee annunciate ieri Barbara Guerra, per cui l’accusa ha chiesto 5 anni.

Unica presenza nell’aula bunker di San Vittore Marysthell Polanco: “Questi anni sono stati un inferno, ho una sensazione positiva, penso che andrà bene: i giudici sono intelligenti e non possono condannare una persona che non ha fatto nulla. Non ci sono evidenze come ha detto il mio avvocato, sono tutte chiacchiere e distintivo. Se andrà male parlerò”. Per l’ex showgirl la procura ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere.

Nel 2012 aveva raccontato che durante le cene eleganti di Arcore si travestiva da “Boccassini con la toga e da Obama” per far ridere Silvio Berlusconi e che le ragazze che partecipavano agli eventi a Villa San Martino “non si facevano toccare né toccavano nelle parti intime Berlusconi e Fede”. Insomma, serate tranquille, “cene in cui si cantava con il karaoke”. Qualche tempo dopo la versione era cambiata: al Daily Mail disse che l’ex premier aveva avuto rapporti sessuali con Ruby quando era ancora minorenne e successivamente aggiunse: “Può darsi che la mia versione davanti ai giudici sarà diversa rispetto a quella del processo Ruby bis, ho deciso di dire le cose come stanno, adesso mi sento una donna con dei figli e voglio dire la verità. Magari la mia posizione non è tanto diversa da quella di Imane Fadil”.

Tra gli imputati Maria Rosaria Rossi, ex senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere, per cui è stata chiesta una pena di 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza. Accusa contestata anche al giornalista Carlo Rossella per il quale sono stati invocati due ann. Chieste condanne fino a 5 anni per le ragazze il cui silenzio sarebbe stato comprato dall’ex premier. Nella lista degli imputati anche Luca Risso, ex fidanzato di Ruby, per cui sono stati chiesti 6 anni e sei mesi riciclaggio. C’è poi un ex avvocato della giovane donna, Luca Giuliante, accusato di aver fatto da intermediario tra la ragazzina e il presidente per i soldi fatti arrivare alla “Rubacuori”. “Coperta d’oro” da Silvio Berlusconi per tacere, oppure – come disse lei stessa in una intercettazione – per “parlare ma facendo la pazza”. Per lei il pm Luca Gaglio e la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano (nella) hanno chiesto 5 anni.