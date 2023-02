Il governo Meloni rinuncia a chiedere i danni a Silvio Berlusconi. A due giorni dalla sentenza di primo grado – prevista per mercoledì – palazzo Chigi ha scelto di revocare la costituzione di parte civile nel filone milanese del processo Ruby ter, che vede il leader di Forza Italia imputato per corruzione in atti giudiziari, con l’accusa di aver pagato le partecipanti alle cene a luci rosse di Arcore perché testimoniassero il falso nei precedenti processi sulla vicenda (Ruby uno e due). Nel 2017 la Presidenza del Consiglio un risarcimento da dieci milioni di euro per il “discredito planetario” che le condotte di cui è accusato Berlusconi avevano gettato sulle istituzioni italiane. Lo scorso maggio i pubblici ministeri avevano chiesto di condannare il fondatore di Forza Italia a sei anni di carcere. Nella sua arringa difensiva a dicembre, invece, l’avvocato Franco Coppi ha sostenuto che l’imputato andasse assolto sulla base – tra l’altro – dell’inutilizzabilità dei verbali di 19 Olgettine, che secondo il Tribunale nei giudizi Ruby uno e due avrebbero dovuto essere ascoltate con l’assistenza di un difensore, in quanto sostanzialmente già indagate.

L’annuncio del governo è arrivato con una nota nella serata di lunedì: “La Presidenza del Consiglio informa di avere dato incarico all’Avvocatura dello Stato perché revochi la propria costituzione di parte civile nel processo penale cosiddetto “Ruby ter” a carico – fra gli altri – del Sen. Silvio Berlusconi. La costituzione”, scrive il governo, “era stata disposta nel 2017 dal governo Gentiloni, un esecutivo a guida politica, in base a una scelta dettata da valutazioni sue proprie, in un momento storico in cui non erano ancora intervenute pronunce giudiziarie nella medesima vicenda. La formazione, avvenuta nell’ottobre 2022, di un nuovo governo, espressione diretta della volontà popolare, determina una rivalutazione della scelta in origine operata”, prosegue la nota.

“Ciò appare tanto più opportuno”, argomenta palazzo Chigi, “alla stregua delle assoluzioni che dapprima la Corte di Appello di Milano con sentenza del luglio 2014, divenuta irrevocabile, poi il Tribunale di Roma con sentenza del novembre 2022 hanno reso nei confronti del senatore Berlusconi in segmenti della stessa vicenda”. Il riferimento è all’assoluzione definitiva nei confronti dell’ex premier dalle accuse di concussione e sfruttamento della prostituzione minorile nel primo processo Ruby, nonché all’assoluzione – risalente a pochi mesi or sono – di Berlusconi a del pianista Mariano Apicella nel filone romano del Ruby ter. “Siamo soddisfatti e felici. Mi sarei stupita del contrario, anche perché la costituzione di parte civile di un governo nei confronti di un suo alleato avrebbe stonato”, esulta la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. “Tendenzialmente non ho capito come mai il governo precedente l’avesse fatto. È sempre meglio aspettare il risultato della magistratura che costituirsi parte civile”, ha aggiunto.