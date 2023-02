Gerard Piquè è tornato a parlare pubblicamente della sua vita e del triangolo amoroso che lo vede indubbiamente come protagonista. Durante un’intervista con il tiktoker britannico John Nellis, l’ex difensore del Barcellona ha sviscerato ulteriori dettagli circa la separazione da Shakira: “Gli ultimi mesi sono stati complicati per me, avevo bisogno di staccare e andare in vacanza per pochi giorni”. Piquè ha motivato così l’impossibilità del non aver potuto seguire da vicino i mondiali: “Non ho visto nessuna partita dei mondiali in Qatar, solo la finale, e non tutta la partita. Non ho visto ancora nessuna partita, ho chiacchierato con Messi dopo aver vinto il mondiale”.

Il discorso è quindi proseguito coinvolgendo dunque le donne della sua vita, a partire dalla madre dei suoi figli, Shakira: “È la persona più famosa che ho nella mia rubrica telefonica. Se parliamo di qualcuno legato strettamente al calcio ti direi Cristiano Ronaldo. Sì, ho il suo numero”. E dal momento che non c’è due senza tre, il calciatore ha deciso di fare anche una confessione sulla nuova fidanzata, la studentessa 23enne Clara Chia Marti: “Non guardo le riviste di moda. Vado per negozi con la mia ragazza”, ha dichiarato Piquè. La donna insomma sembra essere diventata anche la sua personal shopper: “Lei compra e sceglie per me cosa devo indossare. Sono il suo burattino”, ha scherzato. Nel frattempo Shakira non sta di certo con le mani in mano. La cantante colombiana ha raggiunto i 4 milioni di like su TikTok con la coreografia di BZRP Music Session #53. Il brano, dai toni rancorosi, ricorda al calciatore di aver perso “una Ferrari per una Twingo” e “un Rolex per un Casio”. Insomma, la saga continua.