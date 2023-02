San Valentino può anche finire… in vacca. Lodevole l’iniziativa dell’Animal Board of India. L’istituto governativo indiano ha infatti istituito proprio per il 14 febbraio il Cow Hug Day, ovvero la giornata in cui si invitano i cittadini ad abbracciare una mucca. I benefici, secondo il governo indiano, sono immediati, a partire dalla “ricchezza emotiva” e dall’ “aumento della felicità individuale e collettiva”. Come riporta il Deccan Herald l’appello è nato da una riflessione culturale molto ampia che riguarda la progressiva cancellazione e l’impoverimento della cultura indiana “dovuto all’impatto della cultura occidentale”.

L’appello del governo per il Cow hug day menziona anche che le tradizioni vediche sono quasi “sull’orlo dell’estinzione” a causa del “progresso della cultura occidentale” e che “il bagliore della civiltà occidentale ha reso la nostra cultura fisica e il nostro patrimonio quasi dimenticati”. “Sappiamo tutti che la mucca è la spina dorsale della cultura indiana e dell’economia rurale, sostiene la nostra vita, rappresenta la ricchezza del bestiame e la biodiversità”, spiega l’Animal Board riferendosi al concetto di vacca sacra che regna in India, a partire appunto dalla cultura vedica in primi presente nella parte nord occidentale del paese.