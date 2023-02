Blake Lively e Ryan Reynolds di nuovo genitori: è nato il loro quarto figlio. James, 8 anni, Inez, 6, e Betty, 2, hanno quindi un nuovo fratellino o sorellina. Ancora non si sa infatti né il sesso del bebè né tantomeno il nome: la coppia si è limitata a dare la notizia del lieto evento pubblicando su Instagram una serie di scatti casalinghi durante la serata del Super Bowl con la scritta “Puppy Bowl Sunday 2023″. Nella prima foto si vede l’attrice insieme al marito e alla suocera Tammy Reynolds: è in jeans e canottiera nera e non c’è dubbio, il pancione è sparito, segno inequivocabile del fatto che il parto sia avvenuto. L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso settembre, quando Blake Lovely si era presentata ad un evento di Forbes con un abito di paillettes dorate di valentino che metteva ben in mostra la pancia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blake Lively (@blakelively)