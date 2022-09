Un altro fiocco appeso alla porta di casa: Ryan Reynolds e Blake Lively sono in attesa del quarto figlio. Le voci su una possibile gravidanza dell’attrice si rincorrevano da mesi e, in occasione del red carpet del decimo vertice annuale ‘Forbes Power Woman‘, l’attrice ha sfilato mostrando il pancione, accentuandone la forma con un abito dorato e attillato e accarezzandolo sorridente. Una gioia immensa per la coppia (una delle più amate di Hollywood) e soprattutto per l’attore, a cui è stato da poco esportato un polipo potenzialmente nocivo e che ha scelto di diventare il volto di una importante campagna di prevenzione contro il tumore al colon. Dall’amore tra Reynolds e Lively, incontratisi per la prima volta nel 2010 sul set di Lanterne verde e convolati a nozze due anni dopo, sono nati James, Inez e Betty (quest’ultima nel 2019).

Stando al Daily Mail, durante un’intervista ad Harpers’s Bazaar nel 2020, l’attrice si era detta molto felice di essere madre. “Penso di doverlo amare davvero, davvero, davvero, davvero, perché sono ossessionata solo dai miei figli”, aveva confessato. Sulla stessa falsa riga, Reynolds ha da poco dichiarato di volersi allontanare dai set per dedicarsi alla paternità: “La cosa più importante per me è che non voglio perdere questo periodo con i miei figli. Quando sto girando un film sono spesso in Europa, sono via, ci sono ore incredibilmente lunghe, è una specie di esigenza costante essere lì tutto il tempo”.