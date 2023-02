Madonna è ormai irriconoscibile. Dopo la sua apparizione ai Grammy’s con il viso trasformato dalla chirurgia plastica, le critiche si sono sprecate. Tra questi c’è anche anche quello di Heather Parisi. Da sempre promotrice dell’importanza di essere in pace con il proprio corpo, nelle scorse ore la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram un collage che mette a confronto il suo viso con quello della popstar: “Lasciarsi invecchiare con grazia è molto più bello della chirurgia plastica. Madonna 64 — Myself 63”, è la didascalia che fa da corredo al post pubblicato.

Oltre a taggare la cantante ha poi aggiunto l’hashtag: #ProudToBeNatural, fiera di essere naturale. Una foto che è stata molto commentata dai follower. Se da un lato c’è chi condivide il pensiero della ballerina e showgirl Heather, dall’altro c’è chi fa sapere che il post è stato inappropriato: “Heather ti ho sempre seguito con entusiasmo.. onestamente questo post lo trovo gratuito e poco educato nei confronti di una persona che ha fatto delle scelte diverse dalle tue.”

D’altronde la stessa Madonna, dopo la sua apparizione, ha commentato le critiche sul suo aspetto fisico dicendo: “Non mi sono mai scusata per il mio aspetto fisico e non lo farò ora”. Scuse che la popstar non vuole dare e alle quali aggiunge: “Sono felice di fare da apripista per le donne che verranno dopo di me, affinché possano avere un momento più facile negli anni a venire”. Concludendo poi, con una frecciatina che non è passata inosservata: “Inchinatevi, stron*e!”.