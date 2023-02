Una Madonna così non si era mai vista. È già da un po’ di tempo che la cantante fa discutere per i suoi look estremi e per l’eccessiva trasformazione del suo viso attraverso la chirurgia estetica ma quella che si è presentata sul palco della 65esima edizione dei Grammy Awards 2023 era quasi un’altra persona. “Io che sto cercando di ignorare il fatto che Madonna ha un volto completamente nuovo”, sono molti gli utenti che hanno condiviso lo stesso pensiero su Twitter. “Cos’è successo alla faccia di Madonna?” scrive qualcun altro. Eh si, perché Madonna Louise Veronica Ciccone ha dato modo di far parlare di sé, con quel suo look total black e calze a rete, capelli raccolti in due trecce che le incorniciano un viso ormai ‘sfigurato’ dagli interventi estetici. Sebbene sia salita sul palco per presentare i cantanti Kim Petras e Sam Smith, i quali con la loro Unholy hanno vinto il premio come miglior Pop Duo/Group Performance, ha attirato l’attenzione su di sé e sul discorso che in molti hanno ritenuto provocatorio. “Sono qui per ringraziare tutti i ribelli là fuori, forgiando un nuovo percorso e sopportando tutto ciò. Dovete sapere tutti voi piantagrane là fuori, dovete sapere che il vostro coraggio non passa inosservato“. E a passare inosservata non è stata nemmeno lei.

I social si sono sbizzarriti e su Twitter è stata sicuramente la regina indiscussa. “Se non avessero annunciato che si trattava di Madonna non avrei avuto idea di chi fosse questa persona che presentava ai Grammy”, scrive uno, “Vi informo che Madonna non è il personaggio del film Saw“, fa sapere qualcun altro. C’è anche chi scrive: “Madonna ha un bell’aspetto per la sua età…. Se la sua età è quella di un vampiro di 2.700 anni che mangia vivi bambini e piccoli animali”.

La cantante di Material Girl non ha quindi convinto il pubblico. I suoi stessi chirurgi estetici fanno sapere di come Madonna si sia sottoposta a ben 12 interventi di lifting, per un totale di oltre 900mila euro di spese. Ora è comprensibile come mai tutti i tabloid inglesi, dopo la sua comparsa hanno scritto: “Who’s that girl?” (Chi è questa ragazza?), perché neanche noi lo sappiamo.