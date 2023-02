La famiglia Vialli è stata ricevuta da Papa Francesco. Come riporta l’Osservatore Romano, la 18enne Olivia e la sedicenne Sofia, figlie dell’ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Cremonese, sono arrivate, assieme alla mamma, Cathryn White Cooper, nell’aula delle udienze Paolo VI. Le due ragazze hanno donato a Francesco una maglietta della nazionale italiana con su scritto il nome del Papa, ma soprattutto, come scrive Vaticannews “si sono presentate con l’impegno a rilanciare la coraggiosa testimonianza cristiana di amore per la vita che ha portato il “capitano” della famiglia a vivere e raccontare la malattia – il cancro – senza vergognarsi della fragilità. Perché il suo stile fosse di sostegno ad altre persone che soffrono lontano dai riflettori”.

1 /4 Papa Francesco incontra la moglie di Gianluca Vialli Cathryn White-Cooper

Sempre secondo gli organi di stampa del Vaticano “Olivia e Sofia hanno voluto incontrare Francesco per condividere il desiderio più grande che papà Gianluca ha portato nel cuore, fino al giorno della morte avvenuta lo scorso 6 gennaio: ‘Vorrei avere il tempo di accompagnare le mie due figlie all’altare nel giorno del loro matrimonio'”. Vialli aveva anche proposto la chiesa per le nozze: il santuario della Beata Vergine della Speranza a Grumello Cremonese, a pochi passi da dove Gianluca era nato. Assieme alla moglie e alle figlie del bomber azzurro erano presenti in aula Paolo VI anche due fratelli maggiori di Vialli e i giovanissimi nipoti.