Carlo III e Volodymyr Zelensky. Buckingam Palace è diventata per qualche attimo uno scenario di guerra embedded che ha stravolto molti canoni formali. A memoria è la prima volta che un capo di stato si presenta in una sorta di mimetica verde militare al cospetto di un sovrano nei saloni reali di Buckingham Palace. Ma oramai, al presidente ucraino è permesso questo ed altro. Zelensky ha incontrato il re d’Inghilterra e tra i due è subito sbocciato un grande feeling. Una lunga stretta di mano che Carlo ha prolungato per almeno trenta secondi e Zelensky appeso al manone reale come un ragazzino. “Eravamo preoccupati per lei e per il suo Paese”, ha detto Carlo. “La ringrazio molto”, ha risposto il leader ucraino. L’incontro è durato circa mezz’ora, ma appunto alla stampa è stato mostrato solo l’arrivo del presidente ucraino al cospetto di Carlo. “Grazie per la calorosa accoglienza e per il sostegno ai cittadini ucraini”, ha affermato Zelensky, che in fuga dalla guerra sono stati accolti nel Regno Unito.