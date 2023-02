Spesso, i paparazzi possono risultare invadenti e molesti soprattutto quando continuano a pedinarti ovunque tu vada. Una situazione che Piqué e la sua nuova ragazza Clara Chia Marti conoscono fin troppo bene. La ragazza, infatti, per scansare un fotografo è andata a sbattere contro un cartellone pubblicitario. Fortunatamente non si è fatta nulla di grave.

In giro per Barcellona, Piqué e Clara sono stati ‘beccati’ da alcuni giornalisti appostati da tempo in attesa di incontrarli. I cronisti hanno posto alcune domande alla coppia, compresa una sulla recente notizia riguardante Marti e il suo attacco d’ansia. “Un attacco d’ansia? Avere un attacco d’ansia è complicato. Per favore, davvero”, ha tagliato corto Piqué. I due, stufi della situazione, hanno poi accelerato il passo nella speranza di seminare i paparazzi ma nel momento in cui hanno girato l’angolo, si è sentito un rumore metallico. La povera Clara è andata a sbattere contro un cartellone pubblicitario che per la fretta non ha visto.

Nonostante la botta, però, la coppia ha continuato a camminare come se nulla fosse a dimostrazione del fatto che la ragazza non si fosse fatta male. La giovane studentessa, ad ogni modo, non sembra pronta a cotanta pressione mediatica. La sua vita è sempre stata vissuta all’insegna della riservatezza, e ora dovrà abituarsi a questa nuova quotidianità se vorrà continuare la relazione con Piqué, uomo più chiacchierato del momento.