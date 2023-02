Uno degli spin-off più attesi dagli amanti delle serie tv è sicuramente quello de La Casa di Carta. La serie cult che ha conquistato il pubblico di mezzo mondo, è pronta a lanciare un nuovo progetto: Berlino. Si tratta di un prequel della serie originale, decisamente più leggero e ricco di emozioni. Il personaggio principale? Ovviamente lui, Berlino, interpretato dall’attore Pedro Alonso. Non c’è da meravigliarsi su questa scelta dal momento che già dalla prima stagione questo personaggio così peculiare e controverso è riuscito ad intrigare gli spettatori. Nonostante la decisione di farlo morire già nella seconda stagione Berlino è tornato più volte negli episodi successivi tramite alcuni flashback.

Nello spin-off, Alonso si cimenterà nella caratterizzazione di un Berlino diverso, il quale insieme alla sua banda vuole compiere una rapina spettacolare. L’obbiettivo? Far sparire 44milioni di dollari di gioielli. E si sa, come qualsiasi ladro che si rispetti non può farlo da solo. Con lui ci saranno Keila, esperta in ingegneria elettronica e interpretata da Michelle Jenner, Damián, professore e mentore di Berlino, interpretato da Tristán Ulloa. Poi anche Cameron, un personaggio che vive il rischio senza curarsi delle conseguenze e che ha il volto di Begoña Vargas, Roi, il compagno di avventure di cui Berlino può fidarsi ciecamente, interpretato da Peña Fernández, ed infine Bruce, l’uomo d’azione su cui la banda può contare, portato sul piccolo schermo dall’attore Joel Sánchez.

Una storia appassionante che è pronta a sbarcare sulla piattaforma streaming Netflix. Proprio in questi giorni ci sono state alcune indiscrezioni riguardo la possibile uscita. Si è parlato di dicembre 2023 e se molti ritengono che ci sia ancora tempo, tanti sono i fan impazienti di fare binge watching e finire in una sola giornata l’intera miniserie composta da 8 episodi. Preparate quindi i popcorn, lo spettacolo sta per iniziare.