Il 4 febbraio è la giornata mondiale contro il cancro, e quale migliore occasione per ricordare l’importanza della prevenzione? Per questo motivo Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello (sia nella versione “classica” che in quella “vip”) ha voluto lanciare un importante messaggio ai propri follower. Nel passato recente di Carolina infatti c’è stata la lotta contro un cancro al seno, e questo fa capire come mai sia così sensibile al tema. Sui social ha voluto condividere una breve clip costituita da due immagini: una nella quale la si vede senza capelli quando li ha persi a causa delle cure, e l’altra nella quale sfoggia una lunga parrucca nera. “Giornata mondiale contro il cancro… non rimandate” scrive Marconi a corredo del contenuto su Instagram. Un modo per ricordare ai follower quanto sia importante sottoporsi a regolari controlli di prevenzione. D’altronde, prevenire è sempre meglio che curare.

